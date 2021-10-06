Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о пытках над заключенными в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом. О них стало известно из видеозаписей, которые опубликовали правозащитники.

Дело будет вестись по статье о сексуальном насилии, совершенном группой лиц по предварительному сговору, рассказали в саратовском управлении Следственного комитета. Пока не уточняется, есть ли уже какие-либо подозреваемые. Само дело завели спустя день после появления данных об издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице. На этом фоне источник агентства «Интерфакс» утверждает, что рапорт об отставке подал начальник саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний полковник Алексей Федотов. Как рассказал собеседник, офицер находится в отпуске, из которого на работу, возможно, уже не вернется. Официального подтверждения этим сведениям нет.

Видеозаписи пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области предоставил правозащитный проект Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин утверждает, что всего в распоряжении правозащитников оказалось около 1 тысячи видеозаписей и документов, касающихся издевательств в колониях.

Этим утром проект Gulagu.net на своем YouTube-канале опубликовал новые отрывки пыток над заключенными. Как утверждается, видеозаписи сделаны в саратовской тюремной больнице, а также в колониях и управлениях ФСИН на Камчатке, в Забайкалье и в Белгородской области.