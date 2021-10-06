Цена на газ в Европе установила новый рекорд

В ходе торгов на бирже стоимость 1000 кубометров превысила отметку в 1550 долларов. В свою очередь, в Еврокомиссии сказали, что спрос на энергоресурсы в сообществе достиг максимума за четверть века. Эксперты связывают происходящее с несколькими факторами. Помимо наступления холодного сезона речь также идет о крайне низких запасах энергоносителя в Европе и о сокращении поставок российского газа транзитом через Украину.

Тем временем, сообщается, что пять стран ЕС уже потребовали провести расследование происходящего на газовом рынке.