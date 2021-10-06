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09:33, 06 октября 2021

Цена на газ в Европе установила новый рекорд

В ходе торгов на бирже стоимость 1000 кубометров превысила отметку в 1550 долларов. В свою очередь, в Еврокомиссии сказали, что спрос на энергоресурсы в сообществе достиг максимума за четверть века. Эксперты связывают происходящее с несколькими факторами. Помимо наступления холодного сезона речь также идет о крайне низких запасах энергоносителя в Европе и о сокращении поставок российского газа транзитом через Украину.
Тем временем, сообщается, что пять стран ЕС уже потребовали провести расследование происходящего на газовом рынке.  


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