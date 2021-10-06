Суд в Сыктывкаре приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего главу управления МВД по республике Коми Виктора Половникова. Его признали виновным во взяточничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Также Половников должен выплатить штраф в 14,5 миллионов рублей. По данным следствия, за взятку высокопоставленный сотрудник МВД обещал смягчить меру пресечения фигуранту одного из уголовных дел.