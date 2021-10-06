Страны-члены ОЗХО потребовали от России ответить на вопросы об отравлении Алексея Навального

Москве дали на это 10 дней, – рассказали в Госдепартаменте США. В свою очередь, в российском посольстве в Вашингтоне назвали обвинения Вашингтона по делу политика голословными. Дипломаты настаивают, что Москва соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Согласно выводам немецких специалистов, Навальный был отравлен в прошлом году веществом семейства «Новичок». В совместном расследовании ряда изданий и группы Bellingcat утверждается, что к этому причастны сотрудники ФСБ. В Москве эти обвинения отвергают.