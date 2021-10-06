В Евросоюзе хотят расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Совместное заявление составили пять стран ЕС во главе с Францией, передаёт агентство ТАСС. В нём сказано, что государства планируют разобраться в функционировании европейского рынка газа и понять почему текущие газовые контракты оказались недостаточны. Помимо высоких цен на голубое топливо, страны предложили установить общие правила по объёмам запасов энергоносителя, чтобы смягчить скачки цен, а также повысить координацию при покупках для улучшения общих позиций.

В одном из пунктов документа указали на необходимость снижения влияния стран-экспортёров газа. Заявление подписано министрами экономики и финансов Испании, Чехии, Румынии, Греции и Франции. Накануне, цена за тысячу кубометров газа в очередной раз обновила рекорд, достигнув почти полутора тысяч долларов. Некоторые эксперты связывают такую динамику с недостатком запасов топлива в европейских газохранилищах. Ранее, Россия подписала договор с Венгрией о поставках газа в обход Украины.

На фоне роста цен на газ, свой исторический максимум установили и акции Газпрома.