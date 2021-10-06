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09:02, 06 октября 2021

Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео о пытках в тюремной больнице Саратова

Есть ли в деле подозреваемые, в ведомстве пока не уточняют. Накануне ряд изданий опубликовал отрывки видеозаписей издевательств. Сегодня новые видео появились на YouTube-канале правозащитного проекта Гулагу.net Владимир Осечкин пообещал, что в ближайшее время появятся новые записи.

Осечкин рассчитывает, в том числе, на международное расследование. Часть видео направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Кроме того, добавил он, весь архив планируется отправить в комитет ООН против пыток.  


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