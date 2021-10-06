Газета «Комсомольская правда» объявила о закрытии своего представительства в Белоруссии

В официальном сообщении «Комсомолки» говорится, что редколлегия проанализировала события последнего года и особенно последней недели и после этого решила пойти на такой шаг. Всем сотрудникам будут выплачены компенсации, а также редакция поможет им трудоустроиться на других предприятиях издания.

Закрытию белорусского представительства предшествовал инцидент с журналистом Геннадием Можейко. Родственники и коллеги корреспондента утверждают, что 1 октября его задержали в Москве, а затем силой вывезли в Минск. Однако в белорусском МВД настаивают на другой версии.

Можейко якобы приехал в российскую столицу, чтобы сбежать в третью страну, однако МВД России объявило его пребывание в стране «нежелательным» и предписало вернуться в Минск, где в последствии он и был задержан.

По словам главного редактора «Комсомольской правды» Можейко сначала отправили в изолятор «Окрестино», а затем перевели в СИЗО города Жодино. Кроме того, в минской квартире корреспондента проводились обыски. Ранее республиканское министерство информации также заблокировало доступ к сайту «Комсомолки».

В Союзе журналистов России выразили сожаления в связи с закрытием «Комсомольской правды» в Белоруссии, и отметили, что это тревожный знак.