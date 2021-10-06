Сразу пять стран Евросоюза предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

Франция Испания, Чехия, Румыния и Греция призывают установить общие правила по объемам запасов энергоносителя, чтобы смягчить скачки цен. Они также выступили за реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе.

Накануне цены на газ поставили новые рекорды. Они поднимались в Европе выше отметке в 1400 долларов за 1000 кубометров. Это происходит на фоне решения России сократить прокачку газа по трубопроводу, который проходит по территории Украины. Кроме того, говорят аналитики, повлияли низкие запасы объемов энергоносителя в Европе и наступление осени.