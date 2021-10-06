Газета «Комсомольская правда» объявила о закрытии своего филиала в Белоруссии

Это произошло после того, как в этой стране заблокировали сайт издания, а также арестовали журналиста «КП» Геннадия Можейко. В самой редакции пояснили, что приняли такое решение после того, как проанализировали события последнего года и особенно последней недели.

Блокировка сайта и арест журналиста связаны со статьей Можейко об убитом сотрудниками КГБ Белоруссии жителе Минска Андрее Зельцере. Представители спецслужбы утверждают, что это произошло во время операции, а Зельцер в свою очередь застрелил силовика, когда тот ворвался в его квартиру. В статье среди прочего одна из знакомых убитого минчанина положительно отзывалась о нем.