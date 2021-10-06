Роскомнадзор составил протокол на Facebook, по которому соцсети грозит штраф в миллиарды рублей

Речь идет о сумме до 10% годовой выручки в России. Ведомство обвинило американскую компанию в повторном неудалении запрещенных материалов. Исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев считает, что суды и возможное наложение оборотных штрафов на компании Google и Facebook может привести в конечном итоге к блокировке этих сервисов в России.

В России Facebook в общей сложности уже назначены штрафы на сумму более 70 млн рублей. По части из них судебные решения вступили в силу, но компания пока их не выплачивает, отмечали в Роскомнадзоре.

