Торжественное открытие Центра памяти жертв Холокоста пройдет сегодня в Киеве

На церемонию в числе прочих иностранных гостей позвали президента ФРГ, об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы пригласили, в том числе, президента Германии, направили приглашение. Это важно для всего мира. Мы ожидаем внушительную делегацию. Мы построим один из самых красивых мемориалов, один из самых больших во всем мире в память об этой трагедии».

Свое участие в церемонии подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог, он уже прибыл в Киев. В сентябре 1941 года рядом с украинской столицей, в урочище Бабий Яр нацисты расстреляли 34 тысячи евреев.