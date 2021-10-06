В Самарской области сегодня вводят новые меры против коронавируса

Решение было принято после ухудшения в регионе обстановки с инфекцией. На днях в области установили недельный рекорд по заражаемости – было выявлено больше четырёх тысяч заболевших. В связи с этим, на дистанционное обучение перевели учащихся с 6-го по 10-й классы. Также продолжает действовать запрет на посещение торговых центров для несовершеннолетних без сопровождения законных представителей.

Новая волна ограничений коснётся не только Самарской области. В Ингушетии до конца октября продлили уже имеющиеся требования после резкого роста заболеваемости. А вот в Башкирии позавчера вступил в силу первый пакет мер против коронавируса. Теперь при посещении любых публичных мест нужно будет иметь при себе справку о вакцинации или перенесённой инфекции. Российские власти обсуждают введение ограничений и в других регионах страны.

На днях в России зафиксировали новый рекорд по смертности, за сутки скончалось 895 человек.