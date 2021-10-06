45 стран мира потребовали от России разъяснений по поводу применения химического оружия

Причиной стало отравление политика Алексея Навального.

Москва должна предоставить ответ в течение 10 дней, говорится на сайте Госдепартамента США. Там также сказано, что Соединенные штаты пришли к выводу, что агенты ФСБ отравили оппозиционера в России с помощью нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которое разрабатывалось и использовалось только Москвой. А тот факт, что Кремль не сотрудничает в расследовании отравления, вызывает беспокойство. Все это не может оставаться безнаказанными, заключает Госдепартамент.

Отравление политика Алексея Навального произошло летом прошлого года. Тогда оппозиционеру стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Воздушное судно удалось экстренно посадить в Омске, где Навального госпитализировали, позднее он впал в кому. На лечение оппозиционера вывезли в немецкую клинику «Шарите», где местная военная лаборатория обнаружила в анализах Навального следы яда группы «Новичок». Российские власти эту информацию отрицают.

Российское посольство в США назвали все обвинения голословными и заявили, что Москва является приверженцем конвенции о запрете химического оружия.