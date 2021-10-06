В Швеции сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии по химии

По правилам Нобелевского комитета, списки потенциальных претендентов на получение премии не раскрываются. Их постепенно объявляют в течение этой недели. Известно только, что во всем перечне более 300 кандидатов, больше половины из которых это физические лица, еще часть – организации. Традиционных банкетов в честь награждения не будет из-за пандемии коронавируса. Все победители будут получать премии у себя на родине десятого декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Ранее были названы имена лауреатов за достижения в области медицины. Это двое ученых из США, которые изучали то, как живые организмы чувствуют тепло и температуру. Вчера объявили получателей премии по физике. Ими стали ученые из США, Японии и Италии. Они занимались моделированием изменений климата и движения планет.

Завтра станут известны лауреаты Нобелевской премии по литературе.