Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство России выработало меры по борьбе с коронавирусом без жесткого карантина. При этом, по ее данным, заболеваемость растет. С начала месяца рост превысил 30%. По данным Голиковой, ситуация с коронавирусом ухудшается в 64 регионах России. Вакцинацию от ковида завершили более 42 миллионов человек, — сказала вице-премьер на совещании с участием президента.