Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство России выработало меры по борьбе с коронавирусом без жесткого карантина. При этом, по ее данным, заболеваемость растет. С начала месяца рост превысил 30%. По данным Голиковой, ситуация с коронавирусом ухудшается в 64 регионах России. Вакцинацию от ковида завершили более 42 миллионов человек, — сказала вице-премьер на совещании с участием президента.
2021-10-06T07:03:37+03:00
2021-10-06T07:03:37+03:00
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07:03, 06 октября 2021
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