Министерство по чрезвычайным ситуациям проведет по всей стране проверку систем оповещения

В 10.40 по местному времени во всех субъектах федерации зазвучат сирены, а через громкоговорители подадут сигнал «Внимание всем». Эфир теле— и радиокомпаний будет прерван на время не более минуты, с тем, чтобы граждане получили нужную информацию. Это коснется десяти каналов федерального мультиплекса, включая Первый и Россию-1. Цель акции проверка работы сигналов о возможных опасностях и чрезвычайных ситуациях в стране. МЧС просит граждан не волноваться и отнестись к происходящему с пониманием. Тестирование носит плановый характер и уже проводилось в марте этого и октябре прошлого года. РБК напоминает, что решение о периодическом тестировании было принято правительственной комиссией по ликвидации чрезвычайны ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности в июне 2020 года.

Экстренную систему оповещения уже использовали для информирования населения во время пандемии КОВИД-19.