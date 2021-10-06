Министр здравоохранения сообщил, что прирост больных коронавирусом в России за неделю составил 15 процентов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прирост больных коронавирусом в России за неделю составил 15 процентов. По словам Мурашко, запасы вакцины в каждом регионе рассчитаны более, чем на 2 месяца.
2021-10-06T06:06:51+03:00
2021-10-06T06:06:51+03:00
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06:06, 06 октября 2021
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