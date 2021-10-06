Сегодня должно состояться очередное заседание по «санитарному делу» с участием Анастасии Васильевой

В Преображенском суде Москвы сегодня должно состояться очередное заседание по так называемому «санитарному делу» с участием соратницы Алексея Навального – Анастасии Васильевой. Её адвокат Дмитрий Джулай, не исключает, что сегодня же будет вынесен и приговор.

Активистка проходит обвиняемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Оно было возбуждено после январских акций в поддержку Алексея Навального, которые власти называют несогласованными. Помимо Васильевой были задержаны или объявлены в розыск ближайшие соратники политика, включая его родного брата Олега.

По версии следствия, часть обвиняемых через соцсети призывали людей прийти на акцию протеста, чем создали угрозу массового заражения коронавирусом.

Главе «Альянса врачей», признанного в России иностранным агентом, сейчас избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, ей запрещено выходить на улицу с восьми часов вечера до восьми утра без разрешения следователя, а также использовать средства связи и интернет. В начале сентября обвинение просило отправить Васильеву под домашний арест. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

Ранее, глава «Альянса врачей» на своей странице в Фейсбуке сообщила о разрыве со структурами Алексея Навального и его соратниками. Структуры Алексея Навального ранее были признаны экстремистскими.