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06:03, 06 октября 2021

Политику Алексею Навальному, который содержится в колонии, официально вручат немецкую премию в области СМИ «M100»

От имени оппозиционера награду, как ожидается, получит его соратник Леонид Волков.

Награду российскому политику попечительский совет премии «M100 Media Award» решил вручить, чтобы подчеркнуть, как там выразились, «важность защиты европейских ценностей». Организаторы церемонии отмечают также необходимость в справедливом правосудии и защите прав человека. В «M100 Media Award», помимо этого, насчитали около 400 политических заключенных в России. Соратники Навального, в свою очередь, считают вручение ему немецкой премии признанием заслуг оппозиционера и его команды по разоблачению коррупции.

Премию «M100 Media Award» присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы слова и СМИ и за укрепление демократии. Ее лауреатами в разные годы становились французский сатирический журнал Charlie Hebdo, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева (сам канал российские власти считают иностранным агентом), а также украинский политик Виталий Кличко.

Алексей Навальный в этом году стал лауреатом нескольких наград, в том числе польской премии «Рыцарь свободы».


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