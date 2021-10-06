Власти Испании одобрили введение третьей дозы вакцины лицам старше 70 лет

Это сообщили в Минздраве страны. Ранее ревакцинацию начали проводить и в некоторых других странах Европы. В России это начали делать летом, причем без возрастных ограничений, если речь идет о взрослых.
2021-10-06T05:37:10+03:00
2021-10-06T05:37:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:37, 06 октября 2021
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