Нижегородская прокуратура потребовала признать движение «Мужское государство» экстремистской организацией

Ведомство настаивает на его запрете в России. Суд рассмотрит иск 18 октября, передает «Интерфакс». Ранее атакам националистического и женоненавистнического движения подверглись сразу несколько федеральных ресторанных сетей.
2021-10-06T05:32:28+03:00
2021-10-06T05:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:32, 06 октября 2021
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