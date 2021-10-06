Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг ответил на обвинения бывшей сотрудницы

На своей странице в соцсети миллиардер не согласился с тем, что компания пренебрегает безопасностью пользователей ради выгоды. Накануне в американском Сенате прошли слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в «Фейсбуке» знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно «Инстаграм», однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики.

В понедельник произошел глобальный сбой. «Фейсбук», «Инстаграм» и «Вотсап» не работали 6 часов. В «Фейсбуке» это объяснили техническими неполадками.

