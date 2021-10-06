Лидер страны назвал российский газопровод в одном ряду с Китаем, терроризмом и миграционным кризисом, передает ТАСС. Накануне цены на газ в Европе установили очередной рекорд и пробили отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров.
Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО противостоять проекту «Северный поток— 2»
Лидер страны назвал российский газопровод в одном ряду с Китаем, терроризмом и миграционным кризисом, передает ТАСС. Накануне цены на газ в Европе установили очередной рекорд и пробили отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров.