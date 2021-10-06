45 стран потребовали от России ответить на вопросы о химическом оружии

Как заявили в американском Госдепартаменте, они возникли в связи с отравлением политика Алексея Навального. В заявлении на сайте ведомства выражается уверенность, что Навального пытались убить агенты ФСБ с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Российские власти причастность государства и факт применения химоружия неоднократно отрицали.

Как отмечает Госдепартамент, у России, в частности, спросили, какие принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего применения запрещенного оружия. По правилам Конвенции о запрете химического оружия, Москва должна дать ответ странам, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, в течение 10 дней.

