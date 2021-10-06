Талибы в Афганистане публично повесили без суда двух человек

Боевики обвинили их в грабеже. Убийство произошло в Герате. Ранее талибы заявили, что планируют возобновить в качестве наказаний показательные убийства, а также отрубания конечностей. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.
2021-10-06T04:38:05+03:00
2021-10-06T04:38:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:38, 06 октября 2021
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