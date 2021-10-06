Суд Петербурга направил на пересмотр дело о депортации афганских мигрантов

Они приехали как болельщики на матчи Чемпионата Европы по футболу и решили не возвращаться на родину, где власть захватили исламские боевики. Предыдущая инстанция постановила выдворить их в Афганистан.
2021-10-06T04:37:07+03:00
2021-10-06T04:37:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:37, 06 октября 2021
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