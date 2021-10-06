В работе соцсетей Facebook и Instagram накануне вечером вновь был зафиксирован сбой

На проблемы, в основном, жаловались пользователи из США, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В понедельник Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp не работали на протяжении шести часов. В компании Facebook заявили, что сбой был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах.