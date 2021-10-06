В работе соцсетей Facebook и Instagram накануне вечером вновь был зафиксирован сбой

На проблемы, в основном, жаловались пользователи из США, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В понедельник Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp не работали на протяжении шести часов. В компании Facebook заявили, что сбой был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах.
2021-10-06T04:36:20+03:00
2021-10-06T04:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:36, 06 октября 2021
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