Партия, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, намерена провести в Грузии крупные протесты

Главное требование – освобождение из тюрьмы Саакашвили и досрочные выборы, сказал депутат от «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, передает «Интерфакс». Экс-глава государства в пятницу вернулся на родину впервые за 8 лет накануне местных выборов, на которых победила правящая партия. Саакашвили заочно был ранее приговорен в Грузии суммарно к 9 годам заключения.
2021-10-06T04:35:12+03:00
2021-10-06T04:35:12+03:00
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04:35, 06 октября 2021
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