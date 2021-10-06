Партия, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, намерена провести в Грузии крупные протесты

Главное требование – освобождение из тюрьмы Саакашвили и досрочные выборы, сказал депутат от «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, передает «Интерфакс». Экс-глава государства в пятницу вернулся на родину впервые за 8 лет накануне местных выборов, на которых победила правящая партия. Саакашвили заочно был ранее приговорен в Грузии суммарно к 9 годам заключения.