Сенаторы США предложили выслать 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше дипломатических виз

Четверо влиятельных представителей Республиканской и Демократической партий обратились к президенту Джо Байдену. Они недовольны тем, что штат американского посольства в Москве был сильно урезан из-за запрета нанимать граждан России и третьих стран. После этого дипмиссия США из-за нехватки сотрудников прекратила принимать заявления на туристические визы
2021-10-06T04:34:24+03:00
2021-10-06T04:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:34, 06 октября 2021
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