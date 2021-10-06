Сенаторы США предложили выслать 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше дипломатических виз

Четверо влиятельных представителей Республиканской и Демократической партий обратились к президенту Джо Байдену. Они недовольны тем, что штат американского посольства в Москве был сильно урезан из-за запрета нанимать граждан России и третьих стран. После этого дипмиссия США из-за нехватки сотрудников прекратила принимать заявления на туристические визы