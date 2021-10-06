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04:34, 06 октября 2021

Сенаторы США предложили выслать 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст больше дипломатических виз

Четверо влиятельных представителей Республиканской и Демократической партий обратились к президенту Джо Байдену. Они недовольны тем, что штат американского посольства в Москве был сильно урезан из-за запрета нанимать граждан России и третьих стран. После этого дипмиссия США из-за нехватки сотрудников прекратила принимать заявления на туристические визы


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