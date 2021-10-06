В руководстве РПЦ выразили сожаление, что во многих храмах не соблюдают антикоронавирусные меры

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что не знает, сколько еще должно умереть людей и сколько переболеть, чтобы у тех, кто остается в живых, пробудилась совесть, и они начали хотя бы носить маски и мыть руки, передает ТАСС. Митрополит добавил, что те люди, которые отказываются вакцинироваться, подвергают риску свою жизнь и жизни окружающих.

