Посольство России обратилось к властям Франции за информацией о задержании судна, на котором нашли тонну кокаина

Об этом сказали ТАСС в дипмиссии. По информации агентства «Франс Пресс», в пятницу в порту Дюнкерка были задержаны 20 членов экипажа, среди которых россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы.Судно под флагом Либерии шло из Бразилии в Северную Европу. По словам источника агентства, стоимость перехваченной партии наркотиков составила бы на черном рынке несколько десятков миллионов долларов.
2021-10-06T03:21:38+03:00
2021-10-06T03:21:38+03:00
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03:21, 06 октября 2021
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