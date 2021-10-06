Он обвиняется в превышении служебных полномочий и коррупции. В Минюсте сообщили, что на время расследования генпрокурор отстранен от должности. Ранее он обвинял президента страны Майю Санду в попытках использовать силовое ведомство в политических целях.
В Молдавии задержан генпрокурор Александр Стояногло
Он обвиняется в превышении служебных полномочий и коррупции. В Минюсте сообщили, что на время расследования генпрокурор отстранен от должности. Ранее он обвинял президента страны Майю Санду в попытках использовать силовое ведомство в политических целях.