Среди них изнасилование. Тела трех девушек были обнаружены на прошлой неделе. Накануне был арестован подозреваемый— 29-летний ранее судимый житель региона Александр Лазарев. В суде сказали, что он признал вину, передает РИА Новости.
Подозреваемому в убийстве трех студенток в Оренбургской области предъявлено обвинение по пяти статьям
Среди них изнасилование. Тела трех девушек были обнаружены на прошлой неделе. Накануне был арестован подозреваемый— 29-летний ранее судимый житель региона Александр Лазарев. В суде сказали, что он признал вину, передает РИА Новости.