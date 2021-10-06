Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов, по данным «Интерфакса», подал в отставку после видео с пытками

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео пыток и изнасилований в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин сказал нашей радиостанции, что организация получила более тысячи видеозаписей, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО.

ФСИН сообщила о служебной проверке.