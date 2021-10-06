Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного роста цен на газ

Совместное заявление Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции опубликовал в «Твиттере» журналист агентства «Блумберг», передает ТАСС. Эти государства также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.

Накануне цены на газ на бирже достигли отметки в 1400 долларов за тысячу кубометров.