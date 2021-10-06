Михаил Саакашвили шестой день держит голодовку, сообщила украинский депутат Елизавета Ясько

Она навестила накануне бывшего президента Грузии в тюрьме города Рустави. Недавно они объявили, что состоят в отношениях. В интервью телеканалу «Украина-24» Ясько сказала, что Саакашвили согласится на экстрадицию на Украину, если с него снимут все обвинения. У политика есть украинское гражданство.

Саакашвили был задержан на родине в пятницу, когда вернулся в страну впервые за 8 лет. Ранее его заочно приговорили суммарно к 9 годам заключения. Экс-президент приехал накануне местных выборов, на которых победила правящая партия.