Газета «Комсомольская правда» объявила о закрытии своего представительства в Белоруссии после задержания журналиста

Действия белорусских властей главный редактор Владимир Сунгоркин назвал произволом.

Корреспондента Геннадия Можейко в Белоруссии обвинили в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти. Суммарно ему грозит до 15 лет колонии. Коллеги считают, что поводом стала его публикация, в которой бывшая одноклассница положительно отзывалась об IT-менеджере Андрее Зельцере, который, по версии властей, застрелил сотрудника КГБ, после чего был убит ответным огнем.

По сведениям белорусских правозащитников, Можейко был задержан в Москве, затем его вывезли в Минск и поместили в изолятор. МВД Белоруссии утверждает, что он был задержан после возвращения из России на территории республики.

