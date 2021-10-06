В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по химии

Среди основных претендентов – ученые из Великобритании, США и Японии. В прошлом году награду получили исследователи из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за развитие метода редактирования генома.
2021-10-06T01:07:19+03:00
2021-10-06T01:07:19+03:00
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01:07, 06 октября 2021
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