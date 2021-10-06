По всей России, в том числе в Москве, сегодня пройдет проверка систем оповещения

Примерно в 10:40 должны заработать сирены и громкоговорители, будет на минуту прерван эфир федеральных общедоступных телеканалов и радиостанций, передает «Интерфакс». В МЧС попросили граждан сохранять спокойствие.
2021-10-06T01:06:58+03:00
2021-10-06T01:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 06 октября 2021
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