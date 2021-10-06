Главы МИД России и Ирана сегодня проведут переговоры в Москве

Министры Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян, как ожидается, обсудят перспективы восстановления иранской ядерной сделки, передает ТАСС. Соглашение предусматривало снятие международных и американских санкций в обмен на отказ Тегерана от развития ракетно-ядерной программы.

