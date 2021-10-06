Президент Владимир Путин сегодня встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым на фоне давления на коммунистов

Общение будет по видеосвязи. Накануне Путин встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В Кремле пояснили, что президент поговорит по отдельности с руководителями фракций в Госдуме нового созыва.

КПРФ отказалась признать итоги электронного голосования в Москве и потребовала их отменить. После двух несогласованных митингов за честные выборы был задержан ряд представителей компартии, в том числе глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения акций и оштрафовал на 20 тысяч рублей.