США и еще 44 страны потребовали от России ответить на вопросы в связи с отравлением Алексея Навального

В американском Госдепартаменте выразили уверенность, что оппозиционного политика пытались убить агенты ФСБ с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Речь об этом зашла на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое состоялось накануне в Гааге. В частности, Россию спросили, что именно делается, чтобы не допустить дальнейшее применение химического оружия. По правилам Конвенции о запрете химического оружия, Москва должна дать ответ в течение 10 дней.

Ранее власти России неоднократно отрицали, что против гражданина страны на ее территории было использовано запрещенное химическое оружие.