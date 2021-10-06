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00:07, 06 октября 2021

Исполнитель роли агента Джеймса Бонда Дэниел Крейг сегодня получит звезду на Аллее славы Голливуда

На церемонии, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, актёра будут сопровождать продюсеры «бондианы» Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, а также партнёр Крейга по последнему фильму Рами Малек, сыгравший в картине главного злодея по имени Люцифер Сафин. Примечательно, что знак будет установлен рядом с домом под номером 7007.
Дэниел Крейг, наиболее известный по своей роли Джеймса Бонда, станет третьим артистом, сыгравшим разведчика в официальной серии фильмов и добившимся собственной звезды. До него такой чести были удостоены Роджер Мур и Пирс Броснан.
Решение наградить актёра организаторы объяснили тем, что Крейг уже стал иконой британской культуры, как и агент 007. Открытие звезды они приурочили к выходу нового фильма о похождениях популярного шпиона. Картина «Не время умирать» должна была выйти ещё год назад, но из-за пандемии коронавируса премьеру переносили несколько раз.

Звезда на Аллее славы стала не первым достижением для актёра за последнее время. Ранее он получил звание почётного командующего Королевского флота Великобритании.


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