Суд в Ватикане сегодня должен объявить приговор священнику по делу об изнасиловании подростка почти 10 лет назад

Обвинение просит для подсудимого шесть лет тюрьмы за домогательства и изнасилование 13-летнего подростка между 2007 и 2012 годами. Оба тогда учились в семинарии, где проживают алтарники, служащие мессу в соборе Святого Петра – папской церкви с куполом в центре Ватикана. Подозреваемый был на год старше и присматривал за послушниками. Как утверждает истец, каждую ночь в течение длительного времени он заставлял его заниматься сексом. О насилии пострадавший сообщать не стал, боясь, что его заклеймят гомосексуалом и выгонят из семинарии, а когда попытался, то ректор обвинил его во лжи из-за конкуренции. В деле он проходит в качестве второго фигуранта. Следствие считает ректора пособником.

Ни он, ни подозреваемый в изнасиловании свою вину не признают.

Сам подсудимый, несмотря на скандал, в 2017 году стал священником. Обвинительное заключение было составлено по особому распоряжению Папы Франциска.