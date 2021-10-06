Европарламент в рамках своей очередной сессии, как ожидается, обсудят данные так называемого «Досье Пандоры»

В них содержится информация об офшорных операциях нескольких сотен высокопоставленных чиновников, в том числе и из стран Евросоюза.

Документы, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей, пока вызвали у некоторых стран-участниц ЕС лишь сдержанные заявления. Так, во Франции и в Испании лишь пообещали внимательно изучить так называемое «Досье Пандоры». В то же время одним из наиболее высокопоставленных чиновников, которые фигурируют в этих материалах, является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш: его заподозрили в покупке через офшорные компании недвижимости на десятки миллионов долларов, в том числе роскошной виллы на Лазурном берегу. Политик продолжает настаивать, что не делал ничего противозаконного, но, как передает агентство РИА Новости, он признал, что такие операции действительно были совершены. Правда, тогда, настаивает Бабиш, он еще не занимался политикой.

В числе фигурантов «Досье Пандоры» упоминаются не только чиновники, но и звезды шоу-бизнеса и спорта. В части публикации, касающейся Испании, которая объявила о начале расследования, речь идет, к примеру, о певце Хулио Иглесиасе и главном тренере английского клуба «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Всего «Досье Пандоры» содержит почти 12 млн документов, связанных с различными офшорными операциями, эксперты считают утечку материалов одной из крупнейших в истории.