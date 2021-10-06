Газета «Комсомольская правда» закрыла свое представительство в Минске после ареста журналиста

«Комсомольская правда» закрыла представительство в Белоруссии. Как говорится на сайте издания, решение принято после анализа событии последнего года и особенно последней недели. Редакция пообещала выплатить всем сотрудникам денежные компенсации или предложить работа на других предприятиях КП.

В конце сентября в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомолки» и арестовали корреспондента Геннадия Можейко. Это произошло после выхода его статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем.

По данным «Комсомольской правды», журналиста задержали 1 октября в Москве, после чего вывезли на территорию Белоруссии. В Минске это отрицают.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают, где задержали Можейко. Он добавил, что у журналиста белорусское гражданство, поэтому власти России не могут юридически защищать его интересы

