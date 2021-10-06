Социальная сеть Фейсбук может быть подвергнута возвратному штрафу в десятую часть годового оборота в стране, несмотря на выполнение требований Роскомнадзора по удалению запрещенного контента.

По закону контент должен быть удален, как из Фейсбука, так и принадлежащего ему Инстаграма и сервиса Вотсап, в первые сутки после получения предупреждения, однако Фейсбук сделал это только после того, как его представители были вызваны на составление протокола. В нем обозначены только девять материалов, что представляет малую часть материалов – всего около 2 тысяч. Одних только уведомлений в руководстве компании получили почти 8 тысяч уведомлений. Как пишет газета Ведомости, целью Фейсбука является избежание еще большего штрафа в одну пятую от годового оборота, который составляет примерно 40 миллиардов рублей, так что заплатить придется около 4. Для столь крупной компании это не так много. В перечень запрещенного контента входит информация, которую суд признал экстремистской, а также детская порнография, суицидальная тематика, реклама казино и другая информация.

Фейсбук уже заплатил 70 миллионов рублей в виде штрафов, наложенных по решению суда.