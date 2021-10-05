Пользователи вновь испытывают проблемы с работой Фейсбука, Инстаграма и WhatsApp

Пользователи вновь испытывают проблемы с работой Фейсбука, Инстаграма и мессенджера WhatsApp. Они наблюдаются примерно с 7 вечера по московскому времени, в основном в США. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отчетов из других стран, в том числе из России мало. Предположительно, сервисы еще не полностью восстановились после вчерашнего глобального сбоя.

Накануне соцсети и мессенджеры не работали около 7 часов. В Фейсбуке заверили, что это не связано с действиями злоумышленников. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных. Американские законодатели потребовали расследовать произошедшее.

Из-за случившегося резко снизились американские биржевые индексы. Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг лично потерял почти 7 миллиардов долларов. Российская экономика, по некоторым данным, теряла до 70 миллионов рублей в час.

Экономист Владислав Иноземцев считает, что сбой в работе сервисов Фейсбука сказался на бизнесе во всем мире. По мнению Иноземцева, случившееся является важным сигналом в новой экономике

На фоне масштабного сбоя сервисов Фейсбук Telegram зарегистрировал более 70 миллионов новых пользователей. Об этом написал в своем телеграм-канале основатель мессенджера Павел Дуров. Он отметил, что гордится тем, как его команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства пользователей.