Гособвинение запросило от 8 до 21 года фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне»

Речь идет об уголовном деле о взятках при реконструкции здания. Об этом сообщила адвокат Анна Воронкина, представляющая интересы потерпевших. Максимальный срок и штраф в 450 миллионов рублей грозит бывшему начальнику инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиле Комковой. Фигурантами также являются ее сын и еще два человека. По версии следствия, Комкова с участием других подозреваемых получила семь миллионов рублей от гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского. В СК считают, что компания реконструировала «Зимнюю вишню» без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации, а Комкова за взятку не стала привлекать застройщика к ответственности.

Через четыре года после одобренной реконструкции, в марте 2017 года, в торговом центре произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек, включая 37 детей. В настоящее время в суде Кемерово также оглашается приговор в отношении еще восьми подсудимых