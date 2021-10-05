Газета «Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Минске после ареста журналиста, написавшего об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ. В сообщении на сайте издания отмечается, что такое решение принято после анализа событий последнего года и особенно последней недели. Руководство обещает выплатить всем сотрудникам денежные компенсации или предложить работу на других предприятиях КП.

Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован после того, как в издании вышла статья о подозреваемом в убийстве сотрудника КГБ Андрее Зельцере. Автора материала, журналиста Геннадия Можейко задержали, сейчас он находится в СИЗО, его обвиняют в разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По данным «Комсомольской правды» Можейко задержали в Москве, после чего вывезли в Белоруссию. Власти Белоруссии это отрицают. В Кремле сказали, что «не знают», так ли это.